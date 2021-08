Kolumne Stadtverbesserer – Oben ohne an den Musikfestwochen Der Stadtverbesserer geniesst die Musikfestwochen oben ohne – aber keine Angst, das T-Shirt bleibt an. Gregory von Ballmoos

Beim Bäumli oben die MFW ohne Ticket geniessen ist der neueste Oben-ohne-Trend. Foto: gvb

«Oben ohne als Trend», hiess es letzte Woche in dieser Zeitung. Der BH wurde als Corona-Opfer Nummer eins ausgemacht. Viele Frauen würden im Homeoffice auf den Büstenhalter verzichten. Der Stadtverbesserer kann zwar mangels Oberweite nicht mitreden, doch er hat an den Musikfestwochen schon den nächsten Oben-ohne-Trend entdeckt.

Der Stadtverbesserer war am Dienstagabend auf dem Bäumli oben, genoss den Sonnenuntergang und fand sich damit in grosser Gesellschaft. Dabei war er sozusagen oben ohne – also schon mit T-Shirt. Aber eben auf dem Bäumli oben, ohne Ticket für die Musikfestwochen. Trotzdem konnte er den Probelauf aus dem Rychenbergpark live miterleben, und das ganz ohne Gratisticket, dafür mit selbst mitgebrachtem Bier.

Der Besuch am «schönsten Ort der Stadt» (Der Stadtverbesserer) lohnt sich noch aus einem anderen Grund. Im Anschluss an das letzte Konzert muss das Bäumli nämlich nicht, wie der Park, leise verlassen werden. Vielmehr kann man noch etwas verweilen und in den Himmel gucken. Denn noch weiter oben findet in dieser Woche ein Schauspiel statt. Die Chance, Sternschnuppen zu sehen, sei gross, meinen Experten. Denn der Meteorstrom der Perseiden zieht an der Erde vorbei. Und bei jeder Sternschnuppe darf man sich bekanntlich was wünschen. Eventuell ja ein Ticket zum nächsten Konzert der Musikfestwochen oder die Rückkehr der «Psst»-Aktion – exklusiv für das Bäumli, damit man die Musik auch richtig hört.

