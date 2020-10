31 Monate für Telefonbetrug – Obergericht senkt Strafe für einen «Kleinen Fisch» Ein 34-jähriger Türke beteiligte sich als Gehilfe an der Betrugsmasche «falscher Polizist». Das Obergericht hat ihn zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe verurteilt und ihn des Landes verwiesen.

Das Obergericht reduzierte die Strafe für den Beschuldigten. Statt von einer Mittäterschaft wie die Vorinstanz ging es bloss von Gehilfenschaft aus. Themenfoto: Urs Jaudas

Das Zürcher Obergericht hat am Mittwoch einen Mann wegen Gehilfenschaft in einem Fall von Telefonbetrug zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 31 Monaten und einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 30 Franken verurteilt.

Von den 31 Monaten sprach das Gericht 15 bedingt aus. Die 16 zu vollziehenden Monate hat der Mann in Untersuchungshaft und vorzeitigem Strafvollzug schon abgesessen. Das Obergericht senkte damit die erstinstanzliche Strafe deutlich.

Das Bezirksgericht hatte den heute 34-Jährigen wegen Mittäterschaft zu vier Jahren Freiheitsentzug und einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen verurteilt. Eine Mittäterschaft war nach Ansicht der Oberrichter aber nicht nachgewiesen. Es qualifizierte die Tatbeiträge des Beschuldigten deshalb als Gehilfenschaft. Strafmildernd wirkte sich das Teilgeständnis des Mannes aus.

Wie die erste Instanz ordnete auch das Obergericht einen siebenjährigen Landesverweis des Türken sowie einen Eintrag ins Schengener Informationssystem an. Das «trifft sie hart», sagte der Richter zu dem Mann, der bereits als Jugendlicher in die Schweiz gekommen war und hier seine Familie hat. Der Gesetzgeber sehe diese Härte aber vor. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Falsche Polizisten am Telefon

Bei dem Fall geht es um Telefonbetrug nach der verbreiteten «Polizistenmasche». Vorzugsweise ältere Frauen – die Betrüger orientieren sich an den Vornamen – werden dabei von den angeblichen Polizisten angerufen. Diese überzeugen die Opfer, ihr Geld vor bevorstehenden Übergriffen in Sicherheit zu bringen.

Nach diesem Schema gingen die Betrüger auch im vorliegenden Fall vor. Die Angerufenen sollten das Geld zu eine bestimmten Zeit an einen bestimmten Ort bringen. Dort – an teils eigenartigen Stellen wie in einer Vase oder unter einem Container – werde es abgeholt.

17 Personen um halbe Million betrogen

Insgesamt wurden so zwischen Januar und April 2018 in der ganzen Schweiz 17 Frauen im Alter von 70 bis 90 Jahren geschädigt. Die Schadenersatzforderungen in der Gesamthöhe von rund einer halben Million Franken hat der 34-Jährige anerkannt.

Er war für das Abholen des Geldes zuständig. Dies räumte er auch ein. Sein Mitbewohner habe ihm jeweils den Auftrag dazu gegeben. Er habe nicht geahnt, dass die Frauen betrogen worden seien. Der Kollege habe ihm erzählt, es handle sich um Geld, das die Frauen investieren wollten, erklärte der Mann vor Gericht.

Hintermänner nicht bekannt

Laut dem Obergericht habe er «vielleicht keine Details gekannt», aber die Übergaben, bei denen sein Handy in Verbindung mit den Hintermännern stehen musste, «hätten jedem klar machen müssen, dass etwas faul war», sagte der vorsitzende Richter. Der Mann habe das in Kauf genommen.

Es sei typisch, dass die Hintermänner die «gefährliche Drecksarbeit» einem Kleinen überliessen und selbst im Hintergrund blieben. Bis heute ist nicht bekannt, wer diese Hintermänner waren.

