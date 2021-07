Hundehalterin in Winterthur – Obergericht verurteilt Hundehalterin zu bedingter Freiheitsstrafe Eine 35-jährige Hundehalterin aus Winterthur hat ihrer trächtigen französischen Bulldogge Lisi einen Kaiserschnitt verweigert. Das Tier starb qualvoll.

Französische Bulldoggen haben oft Probleme bei der Geburt. Wegen einer verweigerten Notoperation ist nun eine Hundehalterin zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Foto: Keystone

Für das Obergericht war klar: Hündin Lisi litt vor ihrem Tod über mehrere Stunden starke Schmerzen. Diese seien äusserlich garantiert sichtbar gewesen und hätten von der Hundehalterin auch bemerkt werden müssen. Die Halterin hätte die Pflicht gehabt, für die medizinische Versorgung zu sorgen, heisst es im Urteil.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Weil die Serbin aber nicht rechtzeitig für einen Kaiserschnitt ins Tierspital ging, verurteilte das Obergericht sie nun wegen Tierquälerei zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sieben Monaten bei einer Probezeit von zwei Jahren.

Die Vorinstanz, das Bezirksgericht Bülach, hatte die Frau, die in Winterthur wohnt, noch freigesprochen. Es sei nicht ganz klar, was am Tag der Welpengeburt wirklich passiert sei, fand das Gericht damals. Für die Oberrichter war aber erwiesen, dass die Frau sich nicht um Lisi kümmerte, als die Geburt ihrer fünf Welpen losging.