Dönerläden in Winterthur – Oberi statt Graben: Der Kebap-Treff macht weiter In der Altstadt suchte die Familie Kandil bisher vergeblich nach einem neuen Standort für ihren Dönerladen. Ihre Gäste bedient sie in Wülflingen und seit kurzem in Oberwinterthur. Hannes Boos

Er kümmert sich um das Administrative, bereitet aber auch noch eigenhändig Kebabs zu: Bilal Kandil. Foto: Marc Dahinden

Der Kebap-Treff hat ein neues Zuhause gefunden. Der bekannte Winterthurer Dönerladen eröffnete Ende August eine weitere Filiale an der Frauenfelderstrasse 72 in Oberi. Das Geschäft gehört Bilal Kandil, Bruder des städtischen «Sandwich-Königs» Hasan. In der Vergangenheit hatten Bilal und seine Geschwister ihre Döner am Oberen Graben zubereitet – über 19 Jahre lang waren sie in der Altstadt vertreten. Florian Sorg, einst Winterthur-Korrespondent der NZZ, wählte den Kebap-Treff 2015 gar als Kulisse für sein Abschiedsinterview. «Hier bekommt man immer einen hervorragenden Kebab», sagte er damals dem «Landboten». Auf Ende 2021 war den Kandils dann überraschend der Mietvertrag gekündigt worden.