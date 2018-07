Knatsch um Fahrende in Rapperswil-Jona – zwei Festnahmen

Verschiedene Gruppierungen von Fahrenden belegen seit Ende Mai eine private Wiese an der Rickenstrasse in Wagen, einem Weiler von Rapperswil-Jona. Wie die Kantonspolizei St. Gallen heute mitteilt, schlossen sie jeweils einen Mietvertrag mit dem Grundstückeigentümer ab. Parallel dazu wurden ihnen seitens der Stadt verschiedene Auflagen erteilt. Im Verlaufe der Zeit häuften sich die Klagen. Nachbarn beschwerten sich über nächtlichen Lärm und Verstösse gegen das Umweltschutzgesetz. Am Dienstagabend kontrollierte die Kantonspolizei, nach erneuten Klagen von Anwohnern, das Gelände. Dabei wurde wiederum das Nichteinhalten der behördlichen Auflagen festgestellt.

Am Mittwochmorgen fand dann eine gezielte Kontrolle des Geländes statt. Laut Angaben der Kantonspolizei, konnten dabei zwei Personen, welche zur Festnahme ausgeschrieben waren, angehalten werden. Sie waren im Schweizerischen Fahndungsregister wegen nicht bezahlen von Bussen ausgeschrieben. Weiter wurde festgestellt, dass nach wie vor die Auflagen der Behörden nicht eingehalten wurden.

Fahrende müssen Toiletten aufstellen

Wie aus der Mitteilung der Kantonspolizei hervorgeht, machten die Behördenvertreter dem verantwortlichen Leiter der Fahrenden klar, dass ein solches Verhalten nicht weiter toleriert wird. So mussten beispielsweise unverzüglich Abfallmulden und mobile Toilettenkabinen aufgestellt werden. Ihnen wurde ein Waschplatz zugewiesen und sie müssen Abwasser der Kanalisation zuführen.

Weiter wird ein privater Sicherheitsdienst eingesetzt, welcher sich sporadisch auf dem Gelände aufhält. Dieser wird dafür sorgen, dass die vereinbarte Nachtruhe eingehalten wird. Die Sicherheitskräfte werden bei der Abreise der Fahrenden am frühen Sonntagabend anwesend sein, heisst es in der Mitteilung weiter.

