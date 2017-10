Mutmasslicher Versender von «Islam-Postkarten» ermittelt

Eine idyllisches Dorfbild, das Gemeindewappen – und ein in das Ortsfoto montiertes Minarett. Dieses Postkartenmotiv hat in mehreren Gemeinden unlängst für Empörung gesorgt. In Herrliberg, Eschenbach, Lachen und Schwyz war die unerwünschte Post in den frühen Morgenstunden eines Tages Ende August verteilt worden. Jetzt wurde ein Tatverdächtiger ermittelt. Die Postkarte sorgte auch deshalb für Aufsehen, weil auf der Rückseite ein obskurer Text aufgedruckt war. Im Namen eines «Islamischen Zentralrat», wurden die Bewohner unter anderem darauf hingewiesen, dass Muslime «auch bei ihnen in dem wunderbaren Dörfchen» bald in der Mehrzahl sein würden. Man freue sich auf eine gemeinsame Zukunft, denn unter dem Islam komme «auch endlich Friede». Daher bitte man darum, dass sich die Frauen verschleiern, «nicht nur um Allahs Willen, sondern um ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen». Der Text war in den betroffenen Ortschaften jeweils identisch, nur der Name der Gemeinde wurde ausgetauscht.

Marianne Gerber, Leitende Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Innerschwyz, bestätigt auf Anfrage der «Zürichsee-Zeitung», einen Mann aus dem Kanton Schwyz als tatverdächtig identifziert zu haben. Konkret zum Durchbruch verhalf den Behörden die auf der Postkarte aufgedruckte E-Mailadresse. Die Staatsanwaltschaft im Kanton Schwyz bestätigt zudem, dass gegen den Verdächtigten «in einem völlig anderen Zusammenhang» bereits ein Verfahren läuft.

Unklare Tatvorwürfe

Damit ist auch geklärt, weshalb die Schwyzer Behörden die Ermittlungen übernommen haben. Die «Südostschweiz» hatte am Mittwoch berichtet, dass die Staatsanwaltschaft St. Gallen den Fall abgetreten habe, jedoch ohne Gründe zu nennen.

Was dem Tatverdächtigen genau vorgeworfen wird, wollte die Schwyzer Staatsanwältin noch nicht kommentieren. Die Staatsanwaltschaft St. Gallen prüfte zu Beginn des Verfahrens, ob es sich beim Versand der Postkarten um Rassendiskriminierung, Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit, Gebrauch unzulässiger Zeichen, einen Verstoss gegen das Wappenschutzgesetz oder mutwillige Belästigung handelt. Die Staatsanwaltschaft Schwyz will weitere Details zum Fall erst dann nennen, wenn der Gerichtsstand rechtskräftig von St. Gallen nach Schwyz gewechselt hat. Dieser formale Prozess ist derzeit noch nicht abgeschlossen. (landbote.ch)