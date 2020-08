Oberwinterthur in Büsingen nicht bereit

«Wir waren von Beginn an nicht bereit», so Oberwinterthurs Neo-Coach, Sasa Rakic nach der 1:3-Startniederlage seines Teams in Büsingen. Oberwinterthur geriet nach einem Freistoss schon in der ersten Minute in Rückstand. Auch danach fand Rakics Team kein Mittel gegen läuferisch starke Büsinger. Diese liefen immer wieder hoch an und machten Oberi das Leben schwer. Immerhin: Nachdem die Winterthurer nach der Pause den Ausgleich erzielt hatten lief es ihnen besser. «Wir konnten plötzlich Akzente setzen, konnten das aber nicht in Tore ummünzen» erklärte Rakic. Der neuerliche Rückstand konnte trotz eins Anrennens nicht mehr wettgemacht werden. (fam)

FC Büsingen - FC Oberwinterthur 3:1 (1:0) - Tore: 1. 1:0. 47. Eigentor Büsingen 1:1. 70. 2:1. 80. 3:1.