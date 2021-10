Verkehr in Winterthur – Oberwinterthurer wollen weniger Autos im Dorfkern In Oberwinterthur formiert sich Widerstand gegen die Verkehrsbelastung. Nur bei der Lösung sind sich noch nicht alle einig. Jonas Keller

Autos auf der Strasse, Autos auf dem Trottoir: In Oberwinterthur ist als Fussgänger kein Durchkommen mehr. Foto: Madeleine Schoder

«Es wird immer mühsamer, durch den Dorfkern zu laufen», sagt Christl Göth. Sie wohnt seit gut 30 Jahren in Oberwinterthur. In dieser Zeit habe der Verkehr schleichend mehr Platz eingenommen – sowohl auf der Strasse als auch daneben. Das Trottoir sei stellenweise so zugeparkt, dass man nicht anders könne, als auf die Strasse auszuweichen. «Diese Situation ist für Fussgänger gefährlich», so Göth.

In der «Oberi-Zytig» vom Juli hat sie das kritisiert – und in der folgenden Ausgabe vom September grossen Zuspruch dafür bekommen. «Ich bin oft gezwungen, mit zwei Kindern komplett auf der Strasse zu gehen, da kein Platz für den Kinderwagen auf den Fussgängerwegen ist», schreibt Christin Rother. «Der Durchgangsverkehr ist schlichtweg unzumutbar», eine andere Anwohnerin. Viele befürchten zudem: Wenn nächstes Jahr die Frauenfelderstrasse umgebaut wird, könnte es noch schlimmer werden.