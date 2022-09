Ausstellung in Marthalen mit über 500 Sorten – Obstfreak zeigt Äpfel mit magischen Fähigkeiten Einer wechselt plötzlich die Farbe, der nächste wächst auch ohne Bestäubung: Der Apfel ist ein mysteriöses Obst, wie eine Ausstellung in Marthalen zeigt. Tanja Hudec

Hat über 500 Obstsorten aufgetrieben: Im Ortsmuseum Marthalen zeigt Sammler Beat Möckli die Vielfalt von Äpfeln. Foto: Markus Brupbacher

Der Apfel ist die wohl gewöhnlichste aller Früchte. Langweilig, denken einige vielleicht sogar. Bei diesen Menschen muss es sich um Laien handeln. Denn spricht man mit Apfel-Experten, klingt es freilich anders.



Der Marthaler Beat Möckli kommt bei dem Thema aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Er organisiert am Wochenende im Ortsmuseum Marthalen eine Obstsortenausstellung, wo er alte und neue Apfelsorten präsentiert. «Es wird die grösste solche Ausstellung seit 12 Jahren», sagt er atemlos. Ganz unbescheiden fügt er an: «Das ist eine besondere Leistung von mir. Ich bringe 550 Sorten zusammen.»



Möckli sammelt Obstsorten wie andere Briefmarken. An der Ausstellung präsentiert er Äpfel aller Art, schneeweisse, knallrote, grosse wie Zuckermelonen und kleine wie Himbeeren.



Den Besuchern die Vielfalt der Äpfel zu zeigen, ist aber nicht sein einziges Ziel. Er will auch aufrütteln. Im Museum hängen deshalb Aufnahmen von vor hundert Jahren und von heute, die zeigen, wie sich die Landschaft in der Region verändert hat.



«Früher waren wir von einem Urwald an Obstgärten umgeben, nun stehen dort überall Einfamilienhäuser», sagt Möckli. Er habe die Fotos bewusst gross ausgedruckt, damit man die «brutale Veränderung» richtig sehen könne.



Möckli kann die Ausstellung kaum erwarten. «Das wird eine einmalige Sache», sagt er aufgeregt. Sein persönliches Highlight sei der Auftritt des Pomologen Klaus Gersbach, der vor Ort die Sorten mitgebrachter Äpfel bestimmen wird.