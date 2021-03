Kolumne Lomo – Ode an das Steinchen Er drückt im Schuh und nervt so richtig. Doch gerade darum ist er wichtig. Dem Kieselstein, dem kleinen Wicht, gebührt nun endlich ein Gedicht. Johannes Binotto

Wehe, wem der Schuh nie drückt! Symbolbild: Pixabay

Reich ist die Welt der Poesie,

davon aber sprach sie nie.

Kein Gedicht, nicht mal ein kleines,

handelt vom Wesen dieses Steines,

der mich begleitet, Schritt um Schritt

und kitzelt, kratzt bei jedem Tritt.

Wovon ich rede, das bist du:

der Kieselstein in meinem Schuh.

Kaum gehe ich im Wald spazieren,

fängst du an mich zu genieren.

Wo ich auch geh und steh –

ich fühle dich am grossen Zeh

auch an Ferse oder Rist

und weiss doch niemals, wo du bist.

Wie oft muss ich am Wegesrand

den Schuh ausziehen wutentbrannt,

ihn kippen, schütteln und durchsuchen

Hand im Schuh, im Mund das Fluchen,

bemühe mich, nicht auszurasten,

stattdessen alles abzutasten:

Einlegsohle, Schaft und Nähte,

ob irgendwas hier stören täte

und denke dann: Jetzt ists geglückt!

Nix mehr zu finden, was mich drückt.

Doch kaum hab ihn angezogen

meldet der Schuh ganz ungelogen

nach so ungefähr zehn Schritten,

was meinem Untersuch entglitten.

Das Steinchen hat versteckt sich.

Jetzt ists zurück und neckt mich.

Raspelt weiter an der Socke

wartet, bis ich wieder hocke,

wieder meinen Schuh entferne.

Dieses Spiel, das hast du gerne.

Auf die kleinen Dinge, so sagt man,

komme es im Leben halt an.

Die Redensart, so wird mir klar,

die ist sogar bei Steinchen wahr.

Und wenn ich merk wie unerhört

schon so was Kleines einen stört,

versteh den Kiesel statt geologisch

ich unversehens philosophisch:

Das Steinchen ist vermaledeit,

doch seine Botschaft recht gescheit.

Es könnte nämlich uns gar lehren,

statt uns von andern abzukehren,

vielmehr Verständnis aufzubringen,

wenn sie leiden unter Dingen,

die unwichtig wirken oder klein,

tatsächlich aber machen Pein.

Drum scheint mir in der Tat:

Gut, wer im Schuh noch Kiesel hat.