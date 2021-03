Weltcupfinale in Lenzerheide – Odermatt liegt weit zurück – und teilt aus Der Nidwaldner steht nach Halbzeit auf Rang 10 und lässt seinen Emotionen freien Lauf. Sein grosser Konkurrent Alexis Pinturault dominiert. Philipp Rindlisbacher

Abgeschlagen und angesäuert: Marco Odermatt erlebt in Lenzerheide keinen guten ersten Lauf. Gian Ehrenzeller (Keystone)

Nein, so hatte sich das Marco Odermatt nicht vorgestellt. 1,66 Sekunden liegt er nach dem ersten Riesenslalom-Lauf hinter Alexis Pinturault, seinem grossen Konkurrenten im Kampf um den Sieg im Gesamt- und im Riesenslalomweltcup. Odermatt hatte den Druck auf den zuletzt etwas schwächelnden Franzosen erhöhen wollen, Pinturault aber fuhr mit Nummer 1 auf dem vom französischen Trainer gesteckten Kurs bärenstark, derweil sich beim Nidwaldner einige kleine, aber doch ziemlich zeitraubende Fehler einschlichen.

Der Schweizer Schnee scheint Pinturault zu behagen. Bereits Mitte Januar in Adelboden hatte er beide Riesenslaloms für sich entschieden. Er liegt 81 Hundertstel vor dem Österreicher Stefan Brennsteiner und bereits über eine Sekunde vor dem Kroaten Filip Zubcic, hat damit eine Hand und vier Finger an der grossen Kristallkugel. 31 Punkte beträgt seine Reserve auf Odermatt, und im abschliessenden Slalom vom Sonntag liegen die Vorteile auch klar auf seiner Seite.

Für Odermatt (10.) wird es in der Entscheidung auch darum gehen, die Führung im Disziplinen-Weltcup zu verteidigen. Gewinnt Pinturault, müsste er Zweiter werden. Der 23-Jährige war nach dem ersten Lauf gefrustet – und hielt mit Kritik an der Strecke nicht zurück. «Die Piste ist in einem sehr schlechten Zustand, nicht gut genug für ein Weltcup-Rennen. Es hat etwa sieben verschiedene Verhältnisse.» Starker Tobak!

Bereits der Schweizer Speed-Trainer Reto Nydegger sowie diverse österreichische Betreuer hatten die Verantwortlichen in der Lenzerheide in den vergangenen Tagen heftig kritisiert. Womöglich aber liess Odermatt seinen Emotionen etwas gar viel Lauf. Brennsteiner jedenfalls bewies, dass die Piste durchaus hielt – er fuhr mit Nummer 12 eine Topzeit, wurde Zweiter.

Während Loïc Meillard ausschied, liegt Justin Murisier als bester Schweizer auf Rang 6. Gino Caviezel liegt knapp vor Odermatt auf Platz 9.