Keine Ausflüge nach Bauma – Öffentliche Parkplätze in Sternenberg gesperrt Weil sich rund um Sternenberg in den vergangenen Tagen zuviele Ausflügler aufhielten, liess der Gemeinderat von Baum über das Osterwochenende sämtliche öffentlichen Parkplätze schliessen. Redaktion

Weil es rund um den Ortsteil Sternenberg zuviele Ausflügler hatte, liess der Gemeinderat die Parkplätze über Ostern sperren. Wikimedia

Im Ortsteil Sternenberg sind über Ostern alle öffentlich zugänglichen Parkplätze gesperrt. Der Gemeinderat Bauma hat diese Massnahme beschlossen «da am vergangenen Wochenende und in den vergangenen Tagen festgestellt wurde, dass sich ein Teil der Bevölkerung nicht an die vom Bundesrat vorgegebenen Massnahmen

des Social Distancing hält.» Nicht erwünscht und unnötig seien gemäss dem Gemeinderat auch die häufigen Ausflugsfahrten mit Motorrädern, die zu einer starken Belastung der Sternenberger und Sternenbergerinnen

geführt haben.