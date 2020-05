Bauen in Winterthur – Öko-Haus aus alten Bauteilen wächst in die Höhe Auf dem Lagerplatz wird die Halle 118 um drei Etagen aufgestockt. Fenster, Fassaden oder Trennwände: Ein Grossteil der Bauteile suchten die Planer auf Abbruchbaustellen zusammen. Damit unterbieten sie den 2000-Watt-Standard um Längen. Till Hirsekorn

Mit dem Stahlgerüst aus dem Basler Lysbüchel-Areal ist das Herzstück des «K 118» bereits eingebaut. Foto: Matthias Niedermann

Auf dem Lagerplatz wird gerade radikal anders gebaut. Der Kopfbau der Halle 118 wird um drei Etagen aufgestockt, und dies vorwiegend mit gebrauchten Bauteilen abgerissener Gebäude, die sonst verschrottet worden wären. Ins Auge stechen werden aussen zum einen die gewellten orangeroten Fassadenbleche. Sie stammen wie diverse Fenster und ein Teil des Dachaufbaus von der ehemaligen Ziegler-Druckerei in der Grüze (heute ein Shoppingcenter). Als wahre Bauteilfundgrube entpuppte sich der ehemalige Bürokomplex Orion in Zürich-West, der nach erst dreissig Jahren wieder abgebrochen wurde, weit vor seiner eigentlichen Lebensdauer. Dort machten sich auch Architekturstudierende der ZHAW im Rahmen eines Semesterkurses auf die Suche. Sie fanden Granitplatten (neu: Balkon- und WC-Böden), die künftige Aussentreppe, achtzig Fenster, zig Radiatoren, Lavabos, Fassadenelemente und Treppengeländer.

Ein besonderes Juwel konnte man sich beim Hochhaustrio Vulcano in Zürich-Altstetten sichern: eine grosse, massive Tür aus Glas und Aluminium. Das vorherige Musterobjekt wird nun zum Haupteingang. Das Herzstück des «K 118», ein vierstöckiges Stahltragwerk, das alles zusammenhält, stammt aus der ehemaligen Coop-Verteilzentrale in Basel.