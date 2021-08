184 neue Wohnungen in Elsau – Öko-Siedlung muss mehr Parkplätze bauen Die neue Siedlung Riethöfe wollte mit einem halben Parkplatz pro Wohnung auskommen. Der Gemeinderat Elsau verlangt mehr. Nicole Döbeli

Zwischen den Bahnhöfen Räterschen und Schottikon soll eine neue Siedlung mit 184 Wohnungen entstehen. Visualisierung: Staufer & Hasler AG Frauenfeld

Das grösste Bauprojekt in Elsau befindet sich auf der Planungs-Zielgeraden. Vor einigen Wochen haben die beiden Bauherrinnen Bahoge, Wohnbaugenossenschaft aus Zürich, und Kiko, Elsauer Immobilienverwaltung, den Gestaltungsplan für die 184 Wohnungen der Siedlung Riethöfe bei der Gemeinde eingereicht. Gebaut werden soll dereinst auf dem Gebiet Rietwisen, das 2017 als Bauland eingezont worden ist.

Die Riethöfe wollen eine moderne Siedlung sein: Gespeist aus erneuerbaren Energien wie Wärmepumpen und Fotovoltaik-Anlagen, mit verschiedenen Wohnformen wie Cluster-Wohnungen, die sich Räume teilen und: möglichst wenigen Autos. Bereits von Beginn der Planung an habe man sich das Ziel gesetzt, maximal einen halben bis einen Parkplatz pro Wohnung zu erstellen, sagt Marco Stella, Geschäftsführer der Bahoge. Die Riethöfe kommen zwischen den Bahnhöfen Räterschen und Schottikon zu liegen, was eine schnelle Anbindung an den öffentlichen Verkehr und direkte Verbindungen nach Winterthur oder in den Thurgau gewährleistet.