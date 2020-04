Zürcher Verkehrsverbund – ÖV verkehrt ab dem 11. Mai wieder nach regulärem Fahrplan Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) will das Verkehrsangebot im Grossraum Zürich schrittweise wieder hochfahren. Auf den 11. Mai soll wieder der normale Fahrplan gelten.

Bis zum 11. Mai wird im Netz des Zürcher Verkehrsverbunds der Fahrplan wieder hochgefahren. Themenfoto: Urs Jaudas

Die Angebotsverdichtung erfolge in Absprache mit den SBB, Postauto und dem Bund, hiess es in einer Mitteilung von Dienstag. Die Änderungen im Fahrplan würden online aktualisiert.

Erste Änderungen im ZVV-Fahrplan erfolgen am Montag, 27. April. Davon betroffen ist die S19, die ihren Betrieb dann in den Nebenverkehrszeiten zwischen Effretikon und Dietikon wieder aufnehmen soll. Für die anderen Linien ist der genaue Zeitpunkt der Wiederinbetriebnahme allerdings noch nicht festgelegt.

Bei der SZU werden die S4 und die S10 ab dem 4. Mai wieder nach regulärem Fahrplan verkehren. Endstation für die S10 bleibt aber auch weiterhin die Station Ringlikon.

Normalfahrplan bei den VZO

Die Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) werden ab dem 27. April wieder den Normalfahrplan anbieten. Auch auf diesen Termin hin wird Postauto das Busangebot rund um den Flughafen Zürich und die VBG in den Regionen Effretikon/Volketswil und Glattal verstärken.

In der Stadt Zürich werden die Busse und Trams ab dem 4. Mai mehrheitlich nach normalem Fahrplan verkehren. Gleiches gilt für die Regionen Zimmerberg, Limmattal und Glattal (VBZ). In Winterthur und in den übrigen Regionen werden die Verkehrsunternehmen das Fahrplanangebot etappenweise bis zum 11. Mai wieder verdichten.

Keine Änderung im Nachtnetz

Keine Verdichtung erhält aber das Nachtnetz wie auch alle touristischen Linien im ZVV (Luftseilbahn Adliswil-Felsenegg, die meisten Linien auf dem Zürichsee). Diese bleiben bis auf weiteres eingestellt. Die ZSG wird aber ab dem 11. Mai die Querfahrt zwischen Thalwil und Küsnacht wieder ins Angebot aufnehmen.

( SDA )