Justiz ermittelt gegen Kanzler Kurz – ÖVP soll mit Steuergeldern Jubelberichte in Medien gekauft haben Die Staatsanwaltschaft hat das Kanzleramt und die ÖVP-Zentrale durchsuchen lassen. Es geht um den Verdacht der Untreue und Bestechung. Cathrin Kahlweit aus Wien

Unheilige Allianzen für den politischen Aufstieg: Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Foto: Getty Images

Sebastian Kurz ist zurzeit auf dem EU-Gipfel in Slowenien, und er dürfte sehr froh darüber sein. Denn so mussten seine Getreuen heute Mittwoch für ihren Kanzler antreten und sich den aufgeregten Fragen zahlreicher Journalisten im Kanzleramt stellen.

Die wollten vor und nach der Kabinettssitzung wissen, was es denn auf sich hat mit den Meldungen, die ganz Österreich an diesem Morgen in Aufregung versetzten: Razzien im Bundeskanzleramt und in der ÖVP-Parteizentrale? Vorwürfe der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen den Kanzler wegen Beihilfe zur Untreue? Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und Bestechung in seinem Umfeld und bei wichtigen Medienpartnern?