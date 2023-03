Kolumne Lomo – Offene Briefe Offene Briefe sind wieder Mode. Der «Landbote»-Kolumnist sagt, was er davon hält und warum er seinen Brief dem Mond schicken würde. Johannes Binotto

Wer gar nicht wirklich eine Antwort haben will, schreibt seine Briefe offen. Das wurde mir klar wegen des offenen Briefs, in dem jüngst Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht zum sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine und zu Friedensverhandlungen aufriefen.

Tatsächlich konkret was für den Friedensprozess bringen tut so ein Brief nämlich nichts. Der Angreifer ist bekanntermassen eher nicht der Typ, der sein Handeln aufgrund lieber Briefe ändert. Und weil auch die Angegriffenen das wissen, werden auch sie nicht alle Selbstverteidigung aufgeben, nur weil ein Brief aus Deutschland das gern hätte. Das ist so sonnenklar, dass es eigentlich doch auch alle jene wissen müssten, die den Brief unterzeichnet haben.

Warum also gibt es den Brief dann trotzdem? Wohl vor allem darum, damit man sich selbst ein bisschen besser fühlt. Ich will auch gern glauben, dass die meisten Unterzeichnenden (bei den Verfasserinnen bin ich nicht ganz sicher) nur die besten Absichten haben.

Aber trotzdem, seien wir ehrlich: Ein offener Brief ist doch eigentlich nur das papierene Äquivalent zur Stammtischdiskussion. Wir sagen ganz laut unsere Meinung, klopfen uns gegenseitig auf die Schulter, sind stolz darauf, wie viel besser wir doch wüssten, wie man alles machen müsste, und gehen dann zufrieden nach Hause, im wohligen Wissen, dass wir unseren grandiosen Worten keinerlei Taten folgen lassen müssen.

Wenn ich den Appell unterzeichne, riskiere ich nicht, übermorgen von Putin angerufen zu werden, mit der Bitte, ihm doch jetzt bitte beim Truppenabzug aus der Ukraine zu helfen. Genauso wenig, wie ich mit einer noch so laut gebrüllten Rücktrittsforderung am Stammtisch befürchten muss, nächste Woche das Büro von Alain Berset zu übernehmen. Und weil ich das alles ganz genau weiss, unterschreibet und poltert es sich gleich noch viel einfacher.

Ich könnte auch anfangen, offene Briefe an den Mond zu adressieren, er solle doch bitte die Meeresgezeiten ändern, und meine Gspäändli, die den Mond auch immer schon doof fanden, gratulieren mir dann für meinen Mut. «So, jetzt hast du dem Mond endlich mal die Meinung gesagt!» Und wer Zweifel anbringt, dass der offene Brief was bringt, den verleumde ich dann als Schaf beziehungsweise Mondchalb, das einfach nur nachbetet, was die vom Mond gekaufte Lügenpresse behauptet. So schlafe ich dann zufrieden ein. Und der Mond leuchtet weiter, wie vorher.

