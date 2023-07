Mindestlohn in Winterthur und Zürich – Offener Brief kritisiert Rekurs gegen Mindestlohn Eine grosse Mehrheit stimmte für den städtischen Mindestlohn in Winterthur und Zürich. Die Gegner wollen ihn vor Gericht noch verhindern. Dagegen protestieren Betroffene mit einem offenen Brief. Jonas Keller

Die Initiative «Ein Lohn zum Leben» wurde in Winterthur mit 65,5 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Foto: Marc Dahinden

Zwei Drittel der Stimmenden in Winterthur stellten sich diesen Juni hinter einen kommunalen Mindestlohn. Trotz des deutlichen Resultats war schon am Abstimmungstag klar, dass der Mindestlohn die letzten Hürden noch nicht genommen hat. Die Handelskammer und Arbeitgebervereinigung kündigte sofort an, den Volksentscheid vor Gericht anfechten zu wollen. Der Gewerbeverband der Stadt Zürich, wo ein Mindestlohn noch klarer angenommen wurde, hat bereits vor der Abstimmung Rekurs eingelegt, ein Entscheid dazu steht noch aus.

Das Initiativkomitee fordert die beiden Organisationen nun in einem offenen Brief mit bislang 2600 Unterschriften – davon seien viele Tieflohn-Betroffene – auf, das Abstimmungsresultat zu akzeptieren. «Statt demokratische Entscheide zu respektieren und anständige Löhne zu ermöglichen, wollen Sie diese mit juristischen Mitteln und langjährigen Einsprachen verhindern», schreibt das Komitee in dem Brief. «Es liegt auf der Hand, dass es Ihnen nur darum geht, Dumpinglohn-Beschäftigte in Zürich und Winterthur noch ein paar Jahre länger auszubeuten.»

Bis vor Bundesgericht

Handelskammer-Präsident Thomas Anwander will dies nicht gelten lassen. «Wir sind für faire Löhne», sagt er. «Wir haben aber auch von Anfang an gesagt, dass wir einen kommunalen Mindestlohn für nicht rechtens erachten.» Man halte deshalb am angekündigten Rekurs fest, ein Anwaltsbüro sei bereits damit beauftragt.

Für Anwander ist es «eine Grundsatzfrage», ob einzelne Gemeinden Mindestlöhne einführen dürfen. Bislang gab es diese nur auf Kantonsebene. «Die Gerichte müssen das klären», sagt er. «Abschliessend wird es wahrscheinlich das Bundesgericht beurteilen müssen.»

«Die Schweiz ist nicht nur eine Demokratie, sondern auch ein Rechtsstaat.» Thomas Anwander, Präsident Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur

Dass man den Volkswillen nicht respektiere, stimme nicht. «Die Schweiz ist nicht nur eine Demokratie, sondern auch ein Rechtsstaat. Diesen Konflikt muss man aushalten», sagt Anwander. Gleich sieht das auch Désirée Schiess, Präsidentin des KMU-Verbands Winterthur. Dieser werde den Rekurs der Handelskammer mittragen, so Schiess. «Wir respektieren den demokratischen Entscheid. Das spricht aber nicht dagegen, ihn rechtlich prüfen zu lassen.» Dies sei schliesslich auch bei anderen Abstimmungen üblich.

Einführung verzögert sich

Serge Gnos von der Unia Zürich, der für das Initiativkomitee Stellung nimmt, sagt: «Das ist sehr ärgerlich – vor allem für die Betroffenen.» Der Mindestlohn in den beiden Städten verschiebe sich nun auf unbestimmte Zeit. «Das Bundesgericht hat die Frage, ob Mindestlöhne zur Armutsbekämpfung zulässig sind, bereits geklärt», sagt Gnos. Ein Gutachten der Gewerkschaften sowie eines der Städte Winterthur und Zürich seien zum Schluss gekommen, dass dies nicht nur auf Kantons-, sondern auch auf Gemeindeebene gelte. Der Initiativtext habe sich am Bundesgerichtsurteil orientiert. «Jetzt beginnt das Spiel noch mal von vorn. Es wäre Zeit für die Gegner, zu akzeptieren, dass ihre Meinung nicht mehrheitsfähig ist.»

Der Mindestlohn in Winterthur könnte sich nun zumindest erheblich verzögern. Bei der Stadt heisst es auf Anfrage, der Gesamtstadtrat warte noch ab, ob ein Rekurs eingelegt wird, und werde dann über das weitere Vorgehen entscheiden.

