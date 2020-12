Unihockey – Offensiv erfreulicher Wiedereinstieg In seinem ersten Wettkampf seit über zwei Monaten bezwingt der HC Rychenberg GC mit 7:5. Es war der erste Test im Hinblick auf die Wiederaufnahme der Meisterschaft am 9. Januar. René Bachmann

Patrik Dóža eröffnete in 6. Minute das Skore für Rychenberg. Foto: Markus Aeschimann

Noch selten hatten sich die Spieler des HC Rychenberg so sehr auf ein Testspiel gefreut wie dieses Mal. Zwei Monate und zehn Tagen lang hatten sie zwar so gut wie normal trainieren dürfen, coronabedingt hatten sie aber auf das Salz in der Suppe, sprich jede Art von Wettkämpfen, verzichten müssen. Das Entzücken, gegen den Grasshopper-Club Zürich endlich wieder einmal gegen ein anderes Team antreten zu können, war dementsprechend gross; erst recht weil die Wiederaufnahme der Meisterschaft nun auf den 9. Januar festgelegt ist und damit wieder ein Ziel vor Augen steht.