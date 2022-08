Erster Gegner von Pfadi – «Offensiv ist Andy der Chef. Das ist wunderbar.» Die Rückkehr von Andy Schmid zum HC Kriens Luzern, am Donnerstag erster Saisongegner von Pfadi Winterthur, ist das dominierende Thema im Schweizer Handball. Wie es mit ihm so läuft, beschreibt Trainer Peter Kukucka. Urs Stanger

Andy Schmid hat in der Innerschweiz die Handballeuphorie neu entfacht. Martin Meienberger (Freshfocus)

Wie das Leben eines Profitrainers so laufen kann: Vor sieben Monaten trat Peter Kukucka als Chef der slowakischen Handball-Nationalmannschaft an der EM an und betreute, selbst aus der Ferne, als Assistenztrainer die Frauen von Yellow Winterthur. Inzwischen hat er einen völlig neuen Job. Einen, der ihm durchaus eine Notiz in der Geschichte des Schweizer Clubhandballs einbringt. Denn Peter Kukucka ist der Trainer, unter dem Andy Schmid seine Rückkehr in die Nationalliga A vollbringt.