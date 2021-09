Impfbus in Neftenbach – «Ohne den Bus hätte ich mich nicht impfen lassen» Am Sonntag kam ein Impfbus des Kantons nach Neftenbach. Trotz harscher Kritik im Vorfeld fällt das Fazit positiv aus. Leon Zimmermann

Am Sonntag konnten sich Neftenbacherinnen und Neftenbacher erstmals in ihrer Gemeinde impfen lassen. Das Angebot stiess auf grossen Andrang. Foto: Enzo Lopardo

Ganze 108 Personen haben sich am Sonntag in Neftenbach gegen das Coronavirus impfen lassen. Das sind rund 1,9 Prozent der Neftenbacher Bevölkerung. Von 10 bis 14 Uhr stand dafür ein Impfbus des Kantons auf dem Gemeindehausplatz, am 24. Oktober wird er für die Zweitimpfungen erneut vorbeikommen.