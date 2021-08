Krimi der Woche – Ohne ein Bündel Dollar geht hier gar nichts Auf originelle Weise spielt der englisch-nigerianische Autor und Psychiater Tade Thompson in seinem Thriller «Wild Card» mit dem Genre des Detektivromans. Hanspeter Eggenberger

Tade Thompsons erster Krimi spielt in Nigeria. Foto: Robert Harding (Imago Images)

Der erste Satz

Die Lady neben mir, die auf dem siebenstündigen Flug drei Hochglanzmagazine gelesen und die ich vergeblich in ein Gespräch zu verwickeln versucht hatte, stiess mich mit dem Ellbogen an und schob ihren Kiefer in Richtung meines Drinks.

Das Buch

Eigentlich will sich Weston Kogi auf dem fröhlichen Beerdigungsfest für seine Tante, die ihn aufgezogen hatte, nur ein bisschen wichtigmachen. Doch dadurch wird seine Reise nach Afrika zu einem Trip durch die Hölle. Nach 15 Jahren ist er aus London, wo er in einem Supermarkt als Wachmann arbeitet, in seine Heimatstadt Ede im von den Yoruba bewohnten westafrikanischen Alcacia zurückgekehrt. Er sei Detektiv bei der Polizei in London, blufft er bei seinen alten Bekannten.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung