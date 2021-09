Millionen für Afghanistan – Ohne Finanzhilfe droht Afghanistan ein Exodus Die UNO braucht über 600 Millionen Franken für die humanitäre Soforthilfe in Afghanistan. Westliche Staaten zeigten sich am Montag an einer Geberkonferenz in Genf grosszügig und versuchten die Taliban unter Druck zu setzen. Philippe Reichen aus Genf

Durch den Krieg gegen die Taliban sind in Afghanistan 3,5 Millionen Menschen vertrieben worden. Foto: Hedayatullah Amid (Keystone)

Die Summe klingt hoch. 606 Millionen Dollar für vier Monate, so viel Geld benötigen die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisationen für die humanitäre Hilfe in Afghanistan. Um innert Stunden so viel Geld zusammenzubekommen, hat Generalsekretär António Guterres die UNO-Mitgliedsstaaten für Montagnachmittag zu einer Geberkonferenz nach Genf gerufen.

Die 606 Millionen Dollar kämen 11 Millionen Menschen zugute, sagte Guterres in seiner Eröffnungsrede. Einer von drei Afghanen wisse aktuell nicht, wie er sich überhaupt ernähren solle. 3,5 Millionen seien im Land vertrieben worden, und bald werde es Winter, so der UNO-Generalsekretär. Bleibe die Hilfe aus, drohe Afghanistan «ein kompletter Kollaps». Ein Zusammenbruch hätte eine katastrophale Wirkung. «Stehen wird den Afghanen zur Seite», bat Guterres die 40 Aussenminister, die an der Konferenz anwesend waren. Auch der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis und der deutsche Aussenminister Heiko Maas waren nach Genf gereist.