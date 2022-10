Sportchef des EHC Winterthur – «Die Swiss League braucht fünf Millionen von der National League» Die zweithöchste Schweizer Eishockey-Liga und viele ihrer Clubs haben grosse Probleme. Mario Antonelli, Sportchef und Geschäftsführer des EHC Winterthur, hat Lösungsvorschläge. Urs Kindhauser Madeleine Schoder (Foto) , Enzo Lopardo (Foto)

«Ohne die Swiss League würden die Einstiegsmöglichkeiten ins Profihockey fehlen. Für die Nationalteams wäre das verheerend», sagt Mario Antonelli. Foto: Madeleine Schoder

Die Swiss League ist in den negativen Schlagzeilen. Der zweithöchsten Schweizer Eishockey-Liga fehlt Geld, weil der Alleingang in der Vermarktung abseits von National League und Verband nichts eingebracht hat. Clubs wie Winterthur und Biasca, aber auch andere, sind deshalb in finanziellen Schwierigkeiten. Solche Clubs seien ohnehin überflüssig, heisst es. Mario Antonelli, Sportchef und Geschäftsführer des EHC Winterthur ist anderer Meinung. Und er hat Ideen, wie man helfen und was man ändern könnte.