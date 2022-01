Riesenslalom Kronplatz – Vlhova führt – dezimierte Schweizerinnen liegen klar zurück Lara Gut-Behrami und Wendy Holdener fehlen beim Riesenslalom in Kronplatz. Michelle Gisin als liegt als schnellste Schweizerin nach dem 1. Lauf auf Rang 11.

Verpasst die Top-10 des ersten Laufs knapp: Michelle Gisin. Foto: Alexis Boichard (Getty Images)

Es mag bei ihr etwas seltsam anmuten: Erst zweimal stand Petra Vlhova in dieser Saison auf dem Riesenslalom-Podest. Der Fokus war bei der Gesamtweltcupsiegerin ein anderer, sie wollte sich voll auf Olympia konzentrieren.

Und nun in Kronplatz? Da startet die Slowakin mit der Nummer 1 – und viele werden ihr danach nicht mehr gefährlich, kein einziges Mal leuchtet an diesem Morgen eine grüne Zeit auf im Ziel. Sara Hector kommt Vlhova mit ihren 34 Hundertsteln Rückstand noch am nächsten, auf Rang 3 folgt Mikaela Shiffrin.

Die Spitzengruppe setzt sich in diesem ersten Lauf ab, nur eine aus den Top-7 verliert mehr als eine Sekunde: Michelle Gisin, sie ist bei Halbzeit auf Rang 11 klassiert. Damit droht den Schweizerinnen das schlechteste Riesenslalom-Resultat seit über zwei Jahren. Im Dezember 2019 in Lienz war Wendy Holdener als beste 15..

Gisin ist in Kronplatz die Anführerin eines arg dezimierten Schweizer Teams. Wendy Holdener trainiert in Ultental und bereitet sich auf Olympia vor, Lara Gut-Behrami gönnt sich zu Hause eine Auszeit. Camille Rast als zweitbeste Schweizerin verliert im ersten Lauf über zwei Sekunden, Simone Wild klassiert sich unmittelbar hinter Rast auf Rang 23. Andrea Ellenberger kämpft noch um die Teilnahme am zweiten Lauf.

mro

