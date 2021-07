Springreiter Steve Guerdat – Ohne Herzenspferd und mit Bedenken nach Tokio Nach dem Tod seines Spitzenpferdes tritt der in Elgg beheimatete Steve Guerdat seine fünften Olympischen Spiele mit dem Wallach Venard de Cerisy an. Das Pferd fliegt in der Nacht auf Sonntag nach Tokio, der Reiter folgt am Montag. Angelika Nido

Bestreitet die olympischen Wettkämpfe auf Venard de Cerisy: Steve Guerdat beschäftigt weiterhin, was mit seinem Spitzenpferd Bianca passiert ist – und er äussert Bedenken zur Durchführung der Spiele in Pandemie-Zeiten. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Schock und Trauer sitzen noch immer tief. Mitte Juni verlor Springreiter Steve Guerdat sein bestes Pferd im Stall. Die 15-jährige Albführens Bianca, mit der er 2018 WM-Bronze gewann, litt an einem Hirntumor und konnte nicht gerettet werden. «Es gab nichts, was wir tun konnten», erklärte der Reiter damals unter Tränen. Die flinke braune Stute, die einen wesentlichen Anteil daran hatte, dass der Jurassier es an die Spitze der Weltrangliste schaffte, war sein Herzenspferd und die erste Wahl für die Olympischen Spiele in Tokio.

Der Plan B

Weil bei vierbeinigen Sportlern immer mit einem gesundheitsbedingten Ausfall gerechnet werden muss, hatte Steve Guerdat mit dem 10-jährigen Venard de Cerisy in seiner Planung von Anfang an einen valablen Plan B. Der unscheinbare Dunkelbraune französischer Abstammung kämpft im Parcours für seinen Reiter und hat seine Qualität schon mehrfach unter Beweis gestellt. So ging der Wallach bereits fünfmal bei einem Fünfstern-Grand-Prix als Sieger vom Platz. «Venard war stets mit im Rennen für Olympia. Sportlich gesehen ist die Umstellung daher für mich nicht problematisch, aber mich beschäftigt noch immer, was mit der Stute passiert ist», sagt Guerdat. Auch deshalb wollte beim Einzel-Olympiasieger von 2012 lange keine richtige Olympiastimmung aufkommen.