Amazon-Firma – Zoox testet Robotaxi ohne Lenkrad und Pedale Er sieht aus wie eine Gondel auf Rädern – der für vier Passagiere ausgelegte Wagen soll in den USA auf öffentliche Strassen.

Grünes Licht für den Strassenverkehr: Das Robotaxi durfte erstmals seinen Zweck erfüllen. Quelle: Zoox

Der zu Amazon gehörende Robotaxi-Entwickler Zoox bringt sein Fahrzeug ohne Lenkrad und Pedale auf eine öffentliche Strasse in den USA. Der für vier Passagiere ausgelegte Wagen absolvierte einen ersten Testlauf zwischen zwei Gebäuden der Firma im kalifornischen Foster City, wie Zoox in der Nacht zum Dienstag mitteilte.

Auf der Strecke bewege sich das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von bis zu 35 Meilen pro Stunde (gut 56 km/h), passiere Ampeln und biege links und rechts ab. Nach der ersten Fahrt soll nun ein Shuttle-Service für Mitarbeiter eingerichtet werden. Zoox bereitet den Start eines Robotaxi-Dienstes unter anderem in Las Vegas vor und schickt umgerüstete Toyota-SUVs mit Sensoren als Testfahrzeuge auch in San Francisco und Seattle auf die Strasse.

Ein Robotaxi ohne Lenkrad und Pedale will in den USA auch die zum Autoriesen General Motors gehörende Firma Cruise auf die Strasse bringen. Cruise darf bereits in einem Teil von San Francisco Passagiere befördern – bisher allerdings nur in der Nacht. Die Firma setzt dafür umgebaute Elektroautos des Modells Chevrolet Bolt ein, die zwar Lenkrad und Pedale haben, aber ohne Fahrer unterwegs sind.

Mehrere Zwischenfälle, in denen Cruise-Fahrzeuge für kurze Zeit die Strasse blockierten, sorgten in den vergangenen Monaten für Aufsehen. Die Stadt San Francisco wehrt sich unter Verweis darauf gegen einen Antrag von Cruise und der Google-Schwesterfirma Waymo zur Ausweitung des Robotaxi-Betriebes.

