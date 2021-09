Neue Angebote in Winterthur – Ohne Männer: Fitness nur für Frauen ist im Trend Um Blicken oder Flirt-Avancen auszuweichen: Immer mehr Studios richten Angebote nur an Frauen. Die fühlen sich ohne Männer wohler. Nicole Döbeli

Bea Tapia übernahm 2015 das Studio Viva an der Stadthausstrasse. Foto: Enzo Lopardo

War es in ganz früheren Zeiten unerhört, dass Frauen und Männer zusammen Sport machten, entwickelte sich das gemischte Training in den letzten Jahrzehnten zur Norm: Fitnesscenter stehen allen offen. Doch nun hält eine Trendumkehr Einzug: Es gibt mittlerweile eine Auswahl an Angeboten in Winterthur, die sich ganz explizit nur an Frauen richten.

So eröffnet Anfang September im Kesselhaus beim Bahnhof eine Filiale von Nonstop Gym. Das Studio wirbt mit einem 24-Stunden-Dauerbetrieb sowie mit einem separaten Frauenbereich. «Frauen möchten manchmal mehr Privatsphäre. Beispielsweise, um in Ruhe zu dehnen oder neue Übungen auszuprobieren», sagt Fabian Wetzel, Opening- und Expansionsmanager in Zürich.

Der abgetrennte Bereich nur für Frauen ist im Nonstop Gym sehr beliebt. Foto: PD

Der Extrabereich sei mit Milchglas abgetrennt, aber nicht abgeschlossen. Und er ist auch nicht komplett frei von Männern, präzisiert Wetzel: «Es kann vorkommen, dass männliches Servicepersonal im Frauenbereich arbeitet.» Wo immer es der Grundriss der Studios zulasse, schliesse der jeweils 80 bis 100 Quadratmeter grosse Bereich direkt an die Frauengarderobe an, sodass Kundinnen gar nicht erst durch den allgemeinen Bereich laufen müssten.

«Frauenbereich ist gut besucht»

Die Geräte seien dieselben wie im restlichen Studio auch, sagt Wetzel. Die Auswahl etwas kleiner: Bauch-Beine-Po und leichtere Freihanteln. Doch das Konzept bewährt sich, der Bereich werde sehr geschätzt: «Er ist eigentlich immer besucht.» Gegründet wurde das Nonstop Gym 2014 in Genf – von zwei Frauen, Ellen Berg und Petra Posselius.

Von Vorfällen, bei denen Frauen im Fitness konkret schlechte Erfahrungen gemacht haben, hat Wetzel keine Kenntnis. Es gehe darum, dass Kundinnen in einem eigenen Bereich weniger Hemmungen hätten und sich männlichen Blicken weniger ausgeliefert fühlten. Zusätzlich unterstütze der Zutritt über Fingerabdruck das Sicherheitsgefühl.

«In manchen Studios artet das Training zur Dating-Plattform aus.» Andrea García Alvaréz, Mrs. Sporty

Fitnesscenter ausschliesslich für Frauen gibt es in Winterthur derweil schon länger. Vor rund einem Jahr eröffnete das Mrs. Sporty an der Schützenstrasse. «Ich hatte etwas Angst wegen Corona, aber das Center stiess sofort auf grosse Nachfrage», sagt Franchisenehmerin Andrea García Alvaréz. Innerhalb eines Jahres habe sie die Mitgliedschaften von 150 auf 340 erhöhen können.

Den Blicken anderer ausgeliefert zu sein, sei einer der Hauptgründe, weshalb Frauen ein Abo bei Mrs. Sporty lösten, sagt Garcia. «Es kommen viele stark übergewichtige Frauen zu uns, die sich in anderen Centern genieren.» Sie hätte aber auch jüngere Kundinnen, die es beispielsweise anstrengend fänden, wenn das Fitness andernorts zu einer Dating-Plattform ausarte. «Die Leute stylen sich dann noch extra fürs Training.»

Pixformance nennt sich die Trainingsmethode mit Bildschirmen in den Mrs.-Sporty-Studios. Foto: PD

Themen wie Abnehmen, Straffen, aber auch Schmerzlinderung stünden bei den Kundinnen oft mehr im Vordergrund als Muskelaufbau: «Obwohl Kraft-Ausdauer enorm wichtig ist, gerade für die Fettverbrennung», sagt García. Kundinnen können bei Mrs. Sporty allein trainieren oder in sogenannten betreuten Zirkeltrainings zusammen mit anderen Teilnehmerinnen. Das passiert nicht an Kraftmaschinen, sondern mit freien Gewichten vor frauhohen Bildschirmen. Diese geben in Echtzeit Bewegungen nach individuellem Programm vor und verfolgen die Ausführung gleichzeitig mit. Eine Trainingseinheit dauert dabei nicht länger als 30 Minuten.

Daneben wirbt Mrs. Sporty auf der neonpinken Website mit einem eigenen Ernährungskonzept und bietet alle sechs Wochen eine Komplettvermessung des Körpers an. Ihr Center sei keine «klassische Muckibude», sagt die 42-jährige García, und man könne hier auch nicht mit dem Partner trainieren – dafür mit der Freundin.

Das gesunde Kaffeekränzchen

Noch länger im weiblichen Fitnessgeschäft ist Viva für Frauen. Früher in Wülflingen beheimatet, befindet sich das Studio jetzt an der Stadthausstrasse. Bea Tapia übernahm das Geschäft 2015 von ihrer Vorgängerin, die es ansonsten geschlossen hätte. «Es gibt so viele Fitnesscenter, die überall das Gleiche anbieten. Ich finde das Konzept bei Viva super und wollte es erhalten.»

Die Geräte sind im Kreis angeordnet. Trainieren können Kundinnen allein oder mit anderen. Foto: Enzo Lopardo

Dass Ernährung eine Rolle spielt, ist auf den ersten Blick sichtbar: «Fett macht fit, nicht fett» oder «Unbedingt meiden: weisser Zucker, Weissmehl» steht auf verschiedenen Zetteln, die über den Raum verteilt an fast jeder freien Stelle hängen. Das Studio ist klein, die Einrichtung schon einige Jahre alt und die orange bezogenen Geräte weisen hie und da abgewetzte Stellen auf. «Ich nenne das Training hier auch liebevoll: gesundes Kaffeekränzchen», sagt Tapia.

Auch bei Viva liegt der Fokus oft auf der Gewichtsreduktion oder der Schmerzlinderung, etwa nach Operationen. Trainiert wird ebenfalls im Kreis, aber klassischer, an Geräten für Kraftausdauer. In der Mitte steht eine Musikanlage – «Lautstärke bitte auf 23 belassen» –, die Sportlerinnen können ihre Lieblingsmusik selbst auflegen. Sie habe Kundinnen zwischen 16 und 80 Jahren, der grösste Teil sei zwischen 50 und 60, sagt Tapia.

«Musliminnen ist es wichtig, dass gar keine Männer anwesend sind.» Bea Tapia, Viva für Frauen

Weil in diesem Studio gar keine Männer erlaubt sind, spricht Viva weitere Zielgruppen an wie etwa religiöse Frauen. «Musliminnen, die ohne Kopftuch trainieren wollen, fragen sogar, ob die Sicherheitskamera von Männern ausgewertet wird.» Auch eine sehbehinderte Frau traue sich hierhin. Von 6 bis 23 Uhr haben Kundinnen mit Badge Zutritt, mehr als acht Frauen seien nie gleichzeitig anwesend.

Die 57-jährige Tapia kennt in ihrem Studio fast alle beim Namen. Doch trotz der heimeligen Wohnzimmeratmosphäre ist Viva in den letzten Monaten in eine Flaute geraten, von 250 Abonnentinnen sind noch 150 geblieben. Tapia sieht den Grund bei Corona, das vielen die Lust auf Fitness genommen habe. «Und finanziell bin ich momentan nicht so gut aufgestellt, als dass ich viel in die Ausstattung oder die Werbung investieren könnte.» Ans Aufhören denkt sie deswegen noch lange nicht: Es mache einfach zu viel Spass.

Schwitze jetzt, strahle später: Das Motto im Frauenbereich des Nonstop Gym. Foto: PD

