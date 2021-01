Anonyme Alkoholiker im Lockdown – Ohne Meeting droht der Rückfall Selbsthilfegruppen können sich derzeit nicht treffen, so auch die Anonymen Alkoholiker. Wie sie sich trotzdem unterstützen, erzählen drei von ihnen. Gabriele Spiller

Saufen bis zum Zusammenbruch – für viele der Anonymen Alkoholiker war das Alltag. Foto: PD

«Wir sind alle eine Armlänge vom Glas weg», sagt Beat, «deshalb wünschen wir uns immer nur 24 trockene Stunden.» Es ist egal, ob die Gesprächspartner seit 35 Jahren bei den Anonymen Alkoholikern sind oder kürzer: Rückfälle haben fast alle erlebt. Mit anderen Worten: Eine Heilung gibt es nicht.

Sie erklären ihren Alkoholismus als chronische Krankheit, und so betrachtet es auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Das bedeutet aber nicht, dass sie die Kontrolle über ihr Leben nicht zurückgewinnen können – beispielsweise mithilfe Gleichgesinnter wie den Anonymen Alkoholikern. Über das Selbsthilfezentrum Region Winterthur treffen sich zwei Gruppen am Montag (20 Uhr) respektive Samstag (17.30 Uhr).