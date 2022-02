Liveticker: FCB empfängt Sion – Rahmen sitzt auf der Tribüne, Chalov gibt sein Debüt

Rahmen sitzt auf der Tribüne

Nicht mit dabei ist heute der Trainer, Patrick Rahmen. Nachdem er sich letzte Woche im Spiel gegen Luzern etwas zu lautstark nach dem «Warum» seiner ersten Gelben Karte erkundigt hat, bekam er vom wenig überzeugenden Schiedsrichter Fähndrich gleich noch eine weitere Karte. Mit Gelb-Rot ist Rahmen heute gesperrt und wird an der Seitenlinie durch seinen Assistenten Boris Smiljanic ersetzt.

Rahmen hat am Freitag bereits verraten, dass er sich nicht – wie einst José Mourinho – im Wäschekorb in die Kabine schieben lassen will, um seinem Team letzte Anweisungen zu geben. Rahmen wird das Spiel entweder auf der Medientribüne an der Seite seines Staffs oder in der Loge verfolgen.