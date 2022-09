Aufstellung der Schweiz

Eine kleine Überraschung in der Schweizer Aufstellung: Murat Yakin verzichtet in der Startaufstellung auf Haris Seferovic. Stattdessen gibt Breel Embolo den Stossstürmer ganz vorne. Und Ruben Vargas übernimmt den Platz auf der Seite, auf dem sonst Embolo aufgelaufen wäre.

Interessant ist das darum, weil das Spiel in Saragossa das drittletzte vor der Weltmeisterschaft ist. Yakin hat angekündigt, dass er keine Experimente mehr wagen will. Wer heute also von Anfang an spielt, hat gute Chancen, auch zum WM-Start gegen Kamerun auf dem Feld zu stehen. Wobei Noah Okafor in der Hackordnung vor Vargas stehen dürfte. Er fehlt aber leider mit Zahnproblemen.