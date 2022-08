Helferinnen der Musikfestwochen – Ohne sie spielt die Musik nicht Sie sind das Rückgrat der Winterthurer Musikfestwochen – die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer. Denn ohne sie gäbe es die zahlreichen Gratiskonzerte nicht. Markus Brupbacher

Putzen am frühen Morgen nach einer langen Konzertnacht: Zwei Mitglieder der Cleaningcrew bei der Arbeit am Samstagmorgen zwischen der Steinberggasse und dem Kirchplatz. Foto: Enzo Lopardo

«Heute ist es nicht so schlimm», sagt Miriam. Es ist Samstagmorgen um 7.30 Uhr in der Winterthurer Steinberggasse. Der Himmel ist blau, Biergeruch liegt in der Luft. Reinigen von Gassen, Gastrobereich, Backstage und Toiletten der Musikfestwochen (MFW): Heute hilft sie in der Morgenschicht der Cleaningcrew mit. Die Putzschicht dauert von 6.30 bis 9.30 Uhr. Zu einer Zeit also, in der die meisten MFW-Besucherinnen und -Besucher vom Vorabend noch tief schlafen.