EHCW empfängt den Leader – Ohne Wilkins und Harlacher gegen Olten Gegen das bisher klar stärkste Team der Swiss League muss Winterthur ohne den gesperrten Kanadier Mathew Wilkins und den angeschlagenen Verteidiger Edson Harlacher auskommen. Urs Kindhauser

Gegen Olten gesperrt: der EHCW-Kanadier Mathew Wilkins. Foto: Christian Merz

Wenn die Tage kürzer werden, wird die Verletztenliste länger. So war das beim EHCW in den vergangenen Jahren meistens. Auch jetzt haben die Winterthurer mit dem für die ganze Saison ausfallenden Torhüter Damian Stettler schon einen Verlust zu beklagen, der schwer wiegt, auch wenn der ursprünglich als «Backup» vorgesehene Gian-Marco Bamert den Langnauer bisher hervorragend vertreten hat. Glücklicherweise sind die jüngsten Ausfälle nur vorübergehend: Der Kanadier Mathew Wilkins und Verteidiger Edson Harlacher werden am Dienstag (20 Uhr) gegen Olten zwar fehlen, sie werden aber schon am Samstag im Auswärtsspiel gegen die Ticino Rockets zurückerwartet.