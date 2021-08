Theater und Konzerte in Zürich – Ohne Zertifikat kommt man hier nicht mehr rein Bald kehren zahlreiche Kulturinstitutionen aus der Sommerpause zurück. Tonhalle, Opern- und Schauspielhaus etwa setzen auf das Zertifikat. Doch das tun nicht alle. Annik Hosmann

Bald wird es wieder voller im Schauspielhaus – aber ganz gefüllt wird der Pfauen vorerst noch nicht. Foto: Keystone

Bald steht der Kulturherbst vor der Tür und damit für viele Häuser die Frage: Verlangen wir von unseren Besucherinnen und Besuchern ein gültiges Covid-Zertifikat? Laut Bundesrat gilt ein solches Obligatorium nur für Discos und Tanzlokale sowie für Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmenden. Doch immer mehr Kulturinstitutionen entscheiden sich freiwillig für eine Zertifikatspflicht, wie ein Blick in die Zürcher Landschaft zeigt.

Das Opernhaus und die Tonhalle Zürich teilten am Montagmorgen in einer Medienmitteilung mit, dass sie auf 3G setzen. Heisst: Wer eine Vorstellung in den beiden Häusern besuchen will, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Diese Zertifikatspflicht müssen sie einführen, denn sowohl das Opernhaus als auch die Tonhalle verfügen über mehr als 1000 Plätze – und sie wollen ab Saisonbeginn im September wieder alle besetzen, wie es in der Mitteilung heisst. Zudem müssen weiterhin alle Besucherinnen und Besucher eine Maske tragen.