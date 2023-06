Verkehr in Seuzach – Ohringerstrasse wird gesperrt – Postauto fällt aus Seit letztem April erneuert das kantonale Tiefbauamt die Ohringerstrasse in Seuzach. Im Juli wird die Strasse voraussichtlich für zehn Tage gesperrt. Die Buslinie 679 wird eingestellt. Fabienne Grimm

Die Verbindungsstrasse zwischen Unterohringen und Seuzach ist im Juli während zehn Tagen nicht befahrbar. Foto: Madeleine Schoder

Wer von Unterohringen oder Hettlingen in Richtung Seuzemer Zentrum fahren will, benutzt in der Regel die Ohringerstrasse. Im Juli wird dies für mehrere Tage aber nicht möglich sein, denn wegen Bauarbeiten wird die Kantonsstrasse vom 17. Juli bis zum 27. Juli gesperrt. Eine Vollsperrung ist notwendig, weil der Belag eingebaut wird. Mit den Belagsarbeiten endet die Sanierung der Ohringerstrasse, die im April 2022 begonnen hat. Der Regierungsrat hatte für das Projekt 2021 3,85 Millionen Franken gesprochen.