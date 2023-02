Kolumne Landluft – Ohropax statt Ruten Anders als im Mittelalter wird Ruhestörern zum Leidwesen der Kolumnistin heute nicht mehr mit Ruten und Stecken der Garaus gemacht. Almut Berger

Hätte man im Mittelalter bereits googeln können, wären unter den Suchbegriffen «Ruhestörung» und «Altikon» wohl vor allem Froschbeiträge aufgeploppt. Zu diesem Schluss kommt man zumindest, wenn man die Sage von den «Fröscheschweigern» von der Burg Herten bei Altikon für bare Münze nimmt, von der in diesem Blatt kürzlich zu lesen war.

Denn anders als man glauben würde, wurden die dortigen Burgherren und -herrinnen nicht etwa von Raubrittern ihres Schlafes beraubt, sondern von – eben – Fröschen! Anscheinend geruhten diese in den Frühlingsnächten rund um die Burg dermassen laut zu quaken, dass kein Auge zu blieb. Worauf man die leibeigenen Bauern dazu abkommandierte, dem Übel respektive den Übeltätern mit Stecken und Ruten den Garaus zu machen. Anschliessend legte man sich beruhigt wieder zur Ruh.



Als Besitzerin eines Gartenteiches weiss ich aus eigener Erfahrung, dass Frösche gerade während der Paarungszeit unglaubliche Dezibelzahlen erreichen können. Ich weiss aber auch, dass sie wie so viele Amphibien in der Schweiz vom Aussterben bedroht sind und deshalb anders als im Mittelalter weder verscheucht, geschweige denn mit Stecken und Ruten erschlagen werden dürfen. Das ist auch der Grund, weshalb ich mich Frühling für Frühling mit meinen eigenen Fröschen arrangiere. Schliesslich sind seit dem Mittelalter nicht nur Google, sondern auch Ohropax erfunden worden.

Nichtsdestotrotz gibt es Zeiten, wo ich ähnlich wie die Herren von Burg Herten einst gern ein paar mit Stecken und Ruten bewehrte Leibeigene losschicken würde. Beispielsweise dann, wenn sich nachts zwei Autorowdys quer durchs Dorf ein Rennen liefern. Oder am Wochenende und zum x-ten Mal der Einbruchalarm der benachbarten Fabrik losheult. Oder im Herbst überall im Quartier die Laubbläser röhren. Doch wie gesagt: Ohropax sind erfunden – und ich bin leider keine Burgherrin.



