Ricky Gervais im Hallenstadion – «Okay, dieser Scherz schaffts wohl nicht in die Netflix-Endfassung» Comedy-Superstar Ricky Gervais schoss bei seinem Schweizer Auftritt gegen Wokeness und Religion scharf. Philippe Zweifel

Er sagt «das Falsche», damit die Leute über das Gegenteil lachen können: Comedian Ricky Gervais. Foto: Getty Images via AFP

«Ihr habt tolle Kuckucksuhren, in England haben wir grossartige Pädophile»: Im Zürcher Hallenstadion war gestern Superstar Ricky Gervais zu Gast, es stand also «offensive comedy» auf dem Programm. Jenes Komik-Genre, wo gesagt wird, was man nicht sagen darf. Das Hallenstadion mit seinen 10’000 Plätzen war innert Minuten ausverkauft, obwohl die Show auf Englisch und ohne Untertitel stattfand.