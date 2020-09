Der EHCW vor der neuen Saison – Okay wird nicht gut genug genug sein Der EHC Winterthur hat den grössten Umbruch seit vier Jahren vollzogen. Doch der Neuanfang beginnt nicht bei Null. Urs Kindhauser

Fabian Haldimann (links) und Mika Burkhalter gehörten letzte Saison zu den besten Skorern der höchsten Schweizer Juniorenliga. Foto: Heinz Diener

Mit dem Auswärtsspiel gegen Langenthal beginnt für den EHCW am Freitag die Saison 2020/21, die sechste in der zweithöchsten Spielklasse. «Das erste Spiel ist immer etwas Besonderes», sagt Teppo Kivelä, der neue Cheftrainer. «Es geht darum, die Emotionen zu kontrollieren. Nicht zuviel, nicht zu wenig.» Für den EHCW ist der Auftakt noch etwas spezieller als sonst. Denn das Team und die ganze Organisation haben den grössten Umbruch seit vier Jahren hinter sich. Der Aufstieg in die Swiss League 2015 war ein Meilenstein, die Ablösung des Aufstiegstrainers Markus Studer ein Jahr später durch Michel Zeiter ein nächster Schritt.