Trotz Aufhebung der 1000er-Regel – Oktoberfest in Winterthur abgesagt Das Winterthurer Oktoberfest ist abgesagt. Auch wenn Veranstaltungen mit über 1000 Personen wieder erlaubt wären.

Kein Oktoberfest 2020 – die Feierwütigen werden aufs nächste Jahr vertröstet. Foto: mad

Man wollte den Entscheid des Bundesrates abwarten, hiess es im Vorfeld aus dem Umfeld der Organisatoren. Am Mittwoch kam nun der überraschende Entscheid des Bundesrats, ab 1. Oktober sind auch Veranstaltungen mit über 1000 Personen wieder erlaubt. Am Donnerstag doppelte das Oktoberfestkomitee mit einem ebenfalls überraschenden Entscheid nach: Trotz der Erlaubnis des Bundes werde auf die Durchführung des Fests im Oktober 2020 verzichtet, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung.

Grund für den Entscheid dürfte die auch schwierige räumliche Aufteilung der Reithalle sein. Separate Eingänge und Wege zu separaten Toiletten schienen für die Organisatoren ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Das nächste Fest soll im Oktober 2021 stattfinden.

gvb