Der deutsche Kanzler Olaf Scholz hat den Bundesländern beim Flüchtlingsgipfel eine zusätzliche Milliarde spendiert. Doch das wird Deutschland kaum Erleichterung verschaffen. Denn in der Migrationspolitik, einer der wichtigsten und schwierigsten Zukunftsaufgaben, mogelt sich die Bundesregierung weiter durch.

Es geht mit der Sprachlosigkeit los. Die Regierung hat es bisher nicht vermocht, zu erklären, was es bedeutet, ein Einwanderungsland zu sein – und dauerhaft zu bleiben. Mehr als eine Million Menschen aus anderen Kulturkreisen sind 2022 nach Deutschland gekommen. Ihre Unterbringung war für viele Kommunen ein Kraftakt, das verdient Anerkennung. Aber es ist eben nur der Anfang.

Eine Milliarde Euro ist kein Konzept, um aus Fremden gleichberechtigte Staatsbürger zu machen.

Hunderttausende Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien besuchen inzwischen deutsche Schulen. Sie sollen und müssen qualifiziert werden. Viele dieser jungen Zuwanderer lernen deutlich schneller Deutsch als ihre Eltern. Und sie werden gebraucht auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt da aber auch etliche, die soziale Defizite mitbringen, traumatische Fluchterfahrung, gewalttätige Erziehungs- und Verhaltensmuster. Ein Wort dazu vom Kanzler, gar eine Idee? Fehlanzeige.

Eine Milliarde Euro ist kein Konzept, um aus Fremden gleichberechtigte Staatsbürger zu machen. Denn von Ukrainerinnen und Ukrainern mal abgesehen: Die allermeisten Eingewanderten werden in Deutschland bleiben, neben denen, die schon seit Generationen da sind. Nur sagen mag das halt kaum jemand laut. Dafür tun viele so, als könne man die Unbill Flucht einfach mit Geld zuschütten – oder den Zustrom abdrehen wie einen Hahn. Doch die weltweite Migration reisst nicht ab, weil Kriege nicht ruhen und das globale Wohlstandsgefälle eher grösser wird als kleiner.

Die Regierung verbummelt, was so dringend nötig wäre: eine konsistente Migrationspolitik. Dazu gehört auch die Klarstellung: Asylbewerber werden weiter kommen, in grosser Zahl, und nicht nur die gewünschten. Sie müssen besser ausgebildet werden als bisher. Das wird teuer und auch mal schwierig – aber sie werden gebraucht.

