Lindau – Oldtimer strömten ins «Valley»: Traumstart für die Motorworld Das «Valley» in Kemptthal will ein Mekka der Oldtimer-Freunde werden. Am Samstag zeigte sich: Das klappt! Etwa doppelt so viele Exoten der Marken Jensen, Monteverdi oder De Tomaso kamen wie angemeldet. Michael Graf

Im «Valley» in Kemptthal fand am Samstag das erste Hybrid-Treffen statt. Gemeint sind Fahrzeuge, deren Motor von einem anderen Hersteller stammt. Es gab einiges zu sehen. Zum Beispiel mehrere Fahrzeuge der italienischen Schmiede De Tomaso. Foto: Heinz Diener Diesen spektakulären Excalibur … Foto: Heinz Diener Auch von innen ein Blickfang, dieser Excalibur. Foto: Heinz Diener 1 / 8

Etwa 40 historische Autos waren bis Mitte Woche angemeldet, sagt Organisator Michi Koch vom Jensen-Club Schweiz. Bis Samstagmittag hatten sich dann aber grob doppelt so viele auf dem alten Fabrikareal der Maggi in Kemptthal eingefunden, das jetzt The Valley heisst. Und was für Schätze! Es waren fast ausschliesslich kleine Hersteller und alte Edelschmieden, mit Marken wie De Tomaso, Facel-Vega, Bizarrini, Monteverdi oder eben Jensen.