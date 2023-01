Offene Arme für Putins Entourage – Oligarch Abramowitsch war bis 2022 Grosskunde der UBS Die Grossbank verwaltete bis mindestens vor Kriegsbeginn über 700 Millionen Dollar des Russen. Dies obwohl ihn der Bund 2018 als «Reputationsrisiko für die Schweiz» einschätzte. Oliver Zihlmann , Bastian Obermayer , Ruben Schaar

Das Bundesamt für Polizei schrieb, der Oligarch Roman Abramowitsch sei wegen «Verdachts auf Geldwäscherei» bekannt. Die UBS nahm ihn dennoch als Kunden. Foto: Laurence Griffiths (Getty)

Es ist der 24. Februar 2022. Erste Meldungen über die russische Grossinvasion in der Ukraine erreichen die Hauptstädte Europas. Zur selben Zeit wird in Zypern ein Brief aufgesetzt, adressiert an den «lieben» Kundenberater des Global Family Office Russia der UBS, Paradeplatz 6, Zürich. In diesem und weiteren Briefen geht um eine ganze Serie von Trusts, in denen ein Milliardenvermögen liegt, darunter Superjachten, Helikopter und Privatjets. Begünstigter ist ein UBS-Grosskunde: Oligarch Roman Abramowitsch.