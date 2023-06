Handball NLA Frauen – Oliver Roth verlängert als Cheftrainer von Yellow Winterthur Oliver Roth als Cheftrainer, Carlo Filippi und Christian Horvath bleiben den Winterthurerinnen im Staff erhalten. Gréta Grandjean übernimmt als Assistenztrainerin für Christian Ott. red

Oliver Roth ist seit 2021 bei den Yellow-Handballerinnen in verantwortlicher Funktion tätig. Foto: Deuring Photography

Mit einem neuen Einjahresvertrag ausgestattet wird Oliver Roth Yellow auch in der Saison 2023/24 als Cheftrainer betreuen. Roth ist seit Februar 2021 bei den Winterthurerinnen in verantwortlicher Funktion tätig und hat es in dieser Zeit geschafft, das Team zwei Mal in die Top 4 der höchsten Handball-Liga der Frauen zu führen. In der abgelaufenen Saison verpasste Yellow den dritten Rang in der Finalrunde nur wegen eines schlechteren Torverhältnisses. Die Winterthurerinnen schieden im Playoff-Halbfinal gegen die späteren Meisterinnen Brühl St. Gallen aus.

Der langfristigen Vereinsstrategie entsprechend möchte sich Yellow auch in der kommenden Spielzeit in der Spitzengruppe etablieren und wieder einen Playoff-Platz anvisieren. Unterstützt wird Roth bei diesem Unterfangen neu von Gréta Grandjean, welche, wie bereits seit längerem bekannt, vom BSV Stans zu Yellow stösst und Christian Ott ablöst, der letzte Saison kurzfristig als Assistenztrainer eingesprungen war. Komplettiert wird der Staff von Carlo Filippi (Torhüterinnen) und Christian Horvath (Athletik). Beide üben diese Funktionen bei Yellow wie Roth bereits länger aus.

