Mit «Grease» und Travolta weltberühmt geworden – Olivia Newton-John im Alter von 73 Jahren gestorben Die durch ihre Hauptrolle im Musical «Grease» weltweit berühmt gewordene Schauspielerin und Sängerin Olivia Newton-John kämpfte seit rund 30 Jahren gegen Brustkrebs.

Ikonen ihrer Zeit: Olivia Newton-John und John Travolta im Film «Grease» (1978). Foto: Paramount, Keystone

Die durch ihre Hauptrolle im Musical «Grease» weltweit berühmt gewordene australische Schauspielerin und Sängerin Olivia Newton-John ist gestorben. Dies teilte ihr Ehemann am Montag in einer auf Online-Netzwerken verbreiteten Erklärung mit. Newton-John wurde 73 Jahre alt, sie kämpfte seit rund 30 Jahren gegen Brustkrebs.

Newton-John sei «friedlich auf ihrer Ranch in Südkalifornien gestorben», hiess es in der Erklärung von Ehemann John Easterling. Ihre Familie und ihre Freunde seien bei ihr gewesen.

Die britisch-australische Sängerin war seit 2008 mit Easterling, einem australischen Geschäftsmann, verheiratet.

Bereits als Teenager startete Newton-John in den 1960er Jahren ihre Musikkarriere. In ihrer fünf Jahrzehnte umspannenden Karriere machte die Künstlerin als Sängerin, Schauspielerin und auch Songwriterin von sich reden. Durch das Filmmusical «Grease» an der Seite von John Travolta wurde sie weltbekannt.

