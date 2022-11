Wenig Chancen gegen den Leader – Olten läuft den EHCW zu Die Winterthurer liefern gegen den Tabellenführer keine Bestleistung ab. Dennoch halten sie den Match lange offen, bis die 1:4-Niederlage feststeht. Urs Kindhauser

Der EHCW wehrte sich, so gut es ging: Patric Hofstetter (links) im Faustkampf mit Eliot Antonietti. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Die Entscheidung fiel in der 52. Minute. Da erhöhte Timothy Kast auf 3:1 für den Leader. Diesem Tor war wohl ein Offside vorangegangen, doch das war nicht mehr als ein Schönheitsfehler. Zum einen hätte der EHCW den Treffer auch so verhindern können, zum anderen war er das Resultat eines ganz starken Oltner Auftritts im letzten Abschnitt. Der EHCW kam kaum einmal aus der eigenen Zone heraus, geschweige denn konnte er eine Chance zum 2:2 kreieren. Die Winterthurer wurden von Olten mehr oder weniger zugelaufen. Offensichtlich unterschätzten die Solothurner den Tabellenvorletzten diesmal nicht. Bei ihrem letzten Auftritt in der Deutweghalle hatten sie ja eine 2:4-Niederlage bezogen.