Springreiter aus Elgg – Olympiasieger Steve Guerdat ist nun Papa einer Tochter Frisch verheiratet ist das Springreiter-Paar Steve Guerdat und Fanny Skalli Eltern eines Töchterchens geworden. Nicole Döbeli

Anfang April kam Ella zur Welt. Foto: Marc Dahinden

Coronabedingt klein aber fein fiel die Hochzeit des Schweizer Springreiters Steve Guerdat und der französischen Springreiterin Fanny Skalli im Januar dieses Jahres aus. Begleitet von zwei Trauzeugen gaben sich die beiden auf dem Winterthurer Standesamt das Jawort. Bekannt war da auch schon, dass das frisch verheiratete Paar baldigen Nachwuchs erwartet.

Anfang April war es nun in Frankreich so weit, Töchterchen Ella erblickte das Licht der Welt. Ein Willkommensschild auf Guerdats Reitanlage in Elgg verkündet, dass sie am 4. April mit 48 Zentimetern und 3900 Gramm geboren wurde. Auf ihrem Instagram-Account hiess Fanny Skalli ihr Kind mit einem Foto seines Händchens und den Worten «L’amour de ma vie» willkommen.

Guerdat zog 2017 nach Elgg

2017 hatte der Jurassier Steve Guerdat die Reitanlage in Elgg, die zuvor in Besitz der Reiterfamilie Weier gewesen war, erworben und zog in den Kanton Zürich. Seit drei Jahren sind der Olympiasieger und Fanny Skalli ein Paar. In den gemeinsamen Ferien auf Korsika machte er ihr dann vor eineinhalb Jahren einen romantischen Hochzeitsantrag.

Mit der Ankunft der kleinen Ella dürften die Sorgen um Corona und das Pferde-Herpesvirus, das derzeit Reitsportler überall auf Trab hält, erst einmal etwas in den Hintergrund rücken.

