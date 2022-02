Kolumne «Lomo» – Olympische Erfahrungen Der «Landbote»-Kolumnist kann mit den Athletinnen und Athleten mitfühlen. Er hat statt einer Medaille eine geprellte Rippe nach Hause gebracht. Johannes Binotto

Nicht immer war Peking. Auch in Salt Lake City wurde schon gerodelt. Foto: Reuters

Die Olympischen Winterspiele sind vorbei. Die Athletinnen und Athleten gehen mit Medaillen nach Hause. Ich selber komme aus dieser Olympiade mit einer geprellten Rippe. Nicht dass ich selber in Peking an den Wettkämpfen teilgenommen hätte. Nein, ich hab zur selben Zeit Ferien im Appenzellerland gemacht – trotzdem fühlte sich das Zusammentreffen von internationalem und privatem Schneesport irgendwie passend an.

Freilich bin ich statt in der olympischen Disziplin des Slaloms gegen ein internationales Konkurrentenfeld nur in der bislang immer noch nicht olympischen Disziplin des Schlittelns gegen die bloss innerfamiliäre Konkurrenz angetreten. Gewonnen hab ich trotzdem nicht, obwohl ich doch mit Abstand der Schnellste von uns war. Zumindest so lange, bis ich bei einer Bodenwelle nicht nur über diese, sondern dabei zusätzlich auch noch über meinen Schlitten gesegelt bin.

Vieles habe ich dabei gelernt. Zum Beispiel, dass das Trägheitsgesetz, das ich vor langer Zeit mal im Physikunterricht gelernt habe, auch tatsächlich auf einem Appenzeller Berghang seine Gültigkeit hat. Wenn ich wollte, könnte ich wahrscheinlich sogar exakt die Flugbahn berechnen, die ich zurückgelegt habe.

Gelernt hab ich auch, dass man gegen geprellte Rippen nichts machen kann ausser Geduld haben. So steht es auch in sämtlichen 342 Medizinblogs, die ich konsultiert habe (ich hoffte 341 Blogs lang, dass es vielleicht doch irgendeine alternative Wundersofortheilung gegen die üblen Schmerzen in der Brust geben könnte).

Mittlerweile sind indes die schlimmsten Beschwerden bereits ziemlich abgeklungen. Nachts indes, da plagte mich die rebellierende Rippe immer lange und raubte mir den Schlaf. Was während der Olympiade freilich gar nicht mal so schlecht war. Denn da die meisten Wettkämpfe ohnehin aus europäischer Perspektive zu nachtschlafender Zeit stattfanden, konnte ich meine sturzbedingte Rastlosigkeit zumindest so nutzen und endlich mal nicht nur live zuschauen, sondern auch live mitfühlen, wie sich ein am körperlichen Limit agierender Olympionike so fühlt.

Fast hab ich mich gewundert, dass dann bei meiner Heimreise aus den Ferien nicht auch ein Journalistentross auf mich wartete, um mich zu meiner olympischen Erfahrung zu interviewen. Aber dafür hab ich ja diese Kolumne.

