Jungunternehmerin aus Dinhard – Online kennen lernen, offline verlieben Die 21-jährige Laura Matter aus Dinhard hat eine Dating-Plattform entwickelt, die man möglichst wenig benutzen soll. Jonas Gabrieli

Immer nur swipen und chatten? Laura Matter hat eine alternative Dating-Plattform entwickelt, die auf Videotelefonie setzt. Foto: Madeleine Schoder

Nichts weniger als «das gemütlichste Date der Welt» preist die 21-jährige Laura Matter an. Die in Ausser-Dinhard aufgewachsene Jungunternehmerin hat die Dating-Plattform Noii (italienisch: wir) entwickelt. Das Ziel? «Ein authentischeres Erlebnis und weniger Zeit auf Dating-Apps verbringen», sagt Matter in einem Büro des Home of Innovation auf dem Rieter-Areal in Winterthur.

Wer sich auf der Website anmeldet, mehrere Fragen zur Person ausfüllt und ein Foto beilegt, der lernt jeweils an einem Montagabend sechs bis acht andere Singles kennen, die zuvor mit einem Algorithmus möglichst passend ausgewählt wurden. «Das ist der grösste Unterschied zum klassischen Speeddating, wir treffen eine Vorauswahl.»