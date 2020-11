Kinderuniversität in Winterthur – Online lernen, wie man Meteoriten erkennt Die Kinderuniversität verlegt die Vorträge vom Hörsaal ins Internet. Dafür können dann alle Interessierten teilnehmen und einen Wettbewerb gewinnen. Elisabetta Antonelli

Der erste Vortrag der Kinderuniversität fand noch live im Hörsaal statt. Ab jetzt können die Kinder online wissenschaftliche Vorträge schauen. Foto: PD

Die Veranstaltungsreihe der Kinderuniversität kann wegen der aktuellen Corona-Situation nicht mehr live an der ZHAW stattfinden. Die Vorträge werden nun jeweils aufgezeichnet und am Tag danach auf der Website aufgeschaltet. Ab Donnerstag, 5. November, erfahren die Kinder etwa, was Meteoriten sind und wie man sie erkennt. Mit dem Wechsel zum Online-Modus können neu auch diejenigen den Vortrag schauen, die sich nicht für die Kinderuni angemeldet haben.

Die Teilnehmerzahl war wegen Corona ohnehin auf 80 beschränkt, deshalb fanden die Veranstaltungen im Hörsaal zwei Mal hintereinander statt. Gemäss den neuen Corona-Massnahmen des Bundes dürfen seit Ende Oktober keine Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen stattfinden. Ausserdem können Externe nicht mehr an der ZHAW gastieren, wie Matthias Erzinger, Geschäftsleiter der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur (NGW), sagt. «Die NGW hat sich deshalb entschieden, die Vorträge der Kinderuniversität sicher bis Ende Jahr online zu stellen.» Wie es ab Januar weitergeht, hänge von der Corona-Situation ab.