Nachtparkieren in Winterthur – Online-Parkgebühren stellen Senioren vor Probleme Eine Winterthurer Seniorin muss eine Busse zahlen, weil sie mit der App fürs Nachtparken nicht zu Gange kommt. Damit ist sie nicht allein, wie die Zahlen der Stadtpolizei zeigen. Jonas Keller

2021 hat das Stimmvolk neue Regeln fürs Parkieren angenommen. Doch das System hat seine Tücken. Foto: Madeleine Schoder

Für Margrit Schneider (Name geändert) war es ein unschöner Start in den Tag. Als die 72-jährige Winterthurerin ihren Briefkasten leeren wollte, sah sie einen Bussenzettel an ihrem Auto: 250 Franken muss sie zahlen, weil sie nachts regelmässig ohne Bewilligung parkiert habe. Schneider sagt: «Ich habe noch nie eine solch hohe Busse bekommen. Da bin ich wirklich erschrocken.»